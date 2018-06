Meeting Bce: nessun tapering in vista (analisti)

Daniela La Cava 13 giugno 2018 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

"Sebbene recentemente ci siano stati commenti circa un possibile tapering del programma di acquisto di asset della Banca centrale europea, riteniamo che probabilmente non verrà annunciato nel corso del meeting di politica monetaria di domani. A nostro avviso, infatti, con gli ultimi sondaggi che indicano un chiaro rallentamento, la Bce vorrà attendere nuovi report sull’attività economica attuale". Lo ha dichiarato Gero Jung, capo economista di Mirabaud AM, in attesa della riunione che si terrà domani a Riga."È probabile che le previsioni aggiornate della Bce includano prospettive di crescita più basse per quest’anno, e solo aumenti modesti dell’inflazione, il che manda nel complesso un segnale da colomba - segnala l'esperto -. Nel frattempo, gli hard data economici più recenti, tra cui l’output della produzione industriale del mese di aprile, indicano un’attività debole in tutti i Paesi. La produzione industriale è diminuita sia nei Paesi core, con la Francia che ha riportato un calo notevole nella produzione di energia, sia nei Paesi periferici"."Osserviamo che con un sentiment in netto peggioramento possono essere trovati ulteriori argomenti a supporto di una strategia di comunicazione prudente e da colomba della Bce", conclude Jung.