Governo tedesco non cade: Merkel e Seehofer raggiungono intesa su immigrazione

Laura Naka Antonelli 3 luglio 2018 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Non cade per ora il governo tedesco. La cancelliera Angela Merkel e il ministro dell'Interno e leader del CSU Horst Seehofer hanno raggiunto un compromesso. "Abbiamo raggiunto un chiaro accordo - ha detto Seehofer - e una soluzione sostenibile". Seehofer, che aveva messo in stand-by la decisione di rassegnare le dimissioni, ha garantito che "continuerà a servire come ministro dell'Interno".L'intesa, ha detto ancora il ministro ai giornalisti, nel lasciare il quartiere generale del CDU (partito di Merkel) a Berlino, "è su come riusciremo in futuro a prevenire l'immigrazione illegale al confine tra la Germania e l'Austria".