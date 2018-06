Governo Merkel KO? Der Spiegel, SPD si prepara a nuove elezioni. E l'euro va giù

Laura Naka Antonelli 22 giugno 2018 - 12:54

MILANO (Finanza.com)

Nuovo alert politico per l'Eurozona. Der Spiegel scuote i mercati, riportando che Lars Klingbeil, segretario generale del partito dei socialdemocratici in Germania, SPD, ha indetto ben tre riunioni per tenersi pronto all'eventualità di nuove elezioni nel paese. Le riunioni si sono tenute alla fine della scorsa settimana e all'inizio di questa. Gli strategist dell'SPD vedrebbero come settembre il mese per tornare alle urne.La notizia ha messo sotto pressione l'euro, che poi ha recuperato terreno.