Germania verso guerra finanziaria contro Trump, ministro Mass: 'Si crei sistema pagamenti Swift indipendente da Usa'

Laura Naka Antonelli 22 agosto 2018 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Il ministro degli esteri tedesco Heiko Mass ha scritto nel quotidiano Handelsblatt che l'Unione europea dovrebbe creare un nuovo sistema di pagamenti indipendente dagli Usa.In questo modo, ha spiegato stando a quanto riporta l'FT, Bruxelles potrebbe essere indipendente nelle sue operazioni finanziarie da Washington."L'Europa non dovrebbe farsi mettere i piedi in testa dagli Usa e a sue spese. Per questo motivo è essenziale rafforzare l'autonomia europea stabilendo canali di pagamento che siano indipendenti dagli Usa, creare un Fondo Monetario europeo e lanciare un sistema Swift indipendente", ha scritto Heiko Mass.