Germania: un mix di dati, economia tedesca ancora alla ricerca di una chiara guidance (analisti)

Daniela La Cava 7 gennaio 2019 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Dati contrastanti quelli che sono giunti stamattina dalla Germania. Se le vendite al dettaglio hanno sorpreso in positivo, registrando a novembre una crescita mensile dell'1,4% contro il +0,4% atteso dal mercato, gli ordini di fabbrica hanno deluso gli gli investitori con un calo mensile dell'1% rispetto a -0,1% del consensus Bloomberg. Di fronte a questi dati gli economisti di Ing scrivono: "l'economia tedesca è ancora alla ricerca di una chiara guidance"."Tutto sommato, i dati macro di questa mattina hanno qualcosa per tutti - rimarca Carsten Brzeski, economista di Ing -. Il calo dei nuovi ordini dopo tre aumenti consecutivi sosterrà la view dei più pessimisti di un rallentamento più duraturo dell'industria tedesca, mentre l'aumento delle vendite al dettaglio sosterrà la view degli ottimisti circa una solida domanda interna che prepara le basi per un rimbalzo economico".