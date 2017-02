Germania: surplus di bilancio record di 27,7 miliardi nel 2016

Titta Ferraro 23 febbraio 2017 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Per il terzo anno consecutivo i conti pubblici di Berlino registrano un avanzo di bilancio. Il 2016 si è chiuso, stando ai dati dell'ufficio di Statistica tedesco, con un surplus di bilancio record pari a 23,7 miliardi di euro, pari allo 0,8% del Pil.

L'avanzo del governo federale, pari a 7,7 miliardi di euro (speso dai 10 mld del 2015 complici la spese per i rifugiati) andrà in un fondo per le spese relative ai rifugiati come stabilità dalla nuova legge di bilancio.