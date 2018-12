Germania: la CDU sceglie il nuovo leader, tre sfidanti per il dopo Merkel

Titta Ferraro 7 dicembre 2018 - 13:25

MILANO (Finanza.com)

La CDU volta pagina e oggi uscirà il nome del nuovo leader della CDU, il partito della cancelliera Angela Merkel, che ha rinunciato a ricandidarsi dopo i deboli riscontri nelle elezioni in Assia e Baviera.Tre i candidati. L'ex governatrice e attuale segretaria generale della Cdu, Annegret Kramp-Karrenbauer, definita la "mini-Merkel" in quanto molto vicina alle posizioni dell'attuale cancelliera tedesca. Poi c'è Friedrich Merz, ex capogruppo che per molti anni è stato fuori dalla politica dopo essersi scontrato con la Merkel; infine l'attuale ministro alla Sanità, Jens Spahn, che appare il candidato con minori chance di vittoria."La Grande Coalizione, formata dai partiti CDU, CSU e SPD, si è indebolita dopo le elezioni regionali di ottobre che hanno costretto il leader della CSU Horst Seehofer ad annunciare le sue dimissioni - rimarcano gli analisti di Swissquote - . Ora la CDU si prepara a voltare pagina. Tre candidati sono in lizza per guidare il partito sulla scia delle tensioni nel paese e il risveglio dei partiti nazionalisti. Il blocco di centro-destra può contare su un supporto inferiore al 30% nell’elettorato, rispetto al 41,50% ottenuto alle elezioni politiche del 2013, perché sia i Verdi che il partito di estrema destra Alternativa per la Germania hanno guadagnato maggiori consensi".