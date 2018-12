Germania: in corso colloqui per facilitare fusione tra Deutsche Bank e Commerzbank

Alessandra Caparello 12 dicembre 2018 - 17:15

MILANO (Finanza.com)

Colloqui di alto livello in corso da parte del governo tedesco per facilitare una fusione tra Deutsche Bank e Commerzbank. A riferirlo Bloomberg che, citando fonti anonime, ha affermato che alle discussioni hanno preso parte il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz e l'amministratore delegato della Deutsche Bank Christian Sewing. Dai diretti interessati per ora no comment. Una portavoce del ministero delle Finanze ha detto che non c’è nulla che potrebbe dire in merito.Le discussioni, sempre secondo quanto riferisce l’agenzia, hanno incluso possibili modi per modificare le leggi attuali e rendere la fusione più economica. I colloqui sarebbero al momento in una fase esplorativa. Al momento a Francoforte il titolo Deutsche Bank segna un rialzo del 6,5%, mentre Commerzbank del 7,1%.