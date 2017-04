Germania: governo rivede al rialzo stime Pil 2017

Daniela La Cava 26 aprile 2017 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

Il governo tedesco ha rivisto al rialzo le stime di crescita dell'economia tedesca per il 2017. Secondo le nuove previsioni di Berlino il Prodotto interno lordo (Pil) dovrebbe crescere quest'anno al ritmo dell'1,5% rispetto all'1,4% indicato a inizio anno. Per il 2018 il governo teutonico si attende una crescita pari all'1,6 per cento.