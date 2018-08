Germania: collocati Schatz biennali per oltre 3 mld al tasso di -0,61%

Titta Ferraro 21 agosto 2018 - 12:19

L’agenzia tedesca per la gestione del debito ha collocato 3,186 miliardi di euro di Schatz a due anni (scadenza 11 settembre 2020). L'offerta massima per l'asta era di 4 mld. Il rendimento medio si è attestato al -0,61 per cento con tasso di copertura di 1,6 volte.