Germania: Zew sui minimi da agosto 2012, pesano timori su questione dazi

Daniela La Cava 10 luglio 2018 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

L'outlook economico peggiora ulteriormente in Germania. Nel mese di luglio l'indice tedesco Zew, che misura la fiducia degli imprenditori tedeschi, è scivolato a -24,7 punti contro i -16,1 punti di giugno, portandosi sui minimi dall'agosto 2012 e ben al di sotto della media di lungo periodo a 23,2 punti."L'ultimo periodo è stato caratterizzato da una grande incertezza politica. In particolare, i timori di un'escalation della guerra commerciale internazionale con gli Stati Uniti hanno smorzato le prospettive economiche. Le notizie positive riguardanti la produzione industriale, gli ordini in entrata e il mercato del lavoro sono state fortemente offuscate dai previsti effetti negativi sul commercio estero", ha commentato il presidente dell'istituto Zew, Achim Wambach.