Germania: Zew rimane in territorio negativo a novembre, ma meglio delle attese. Aspettative ancora deboli

Daniela La Cava 13 novembre 2018 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

A novembre l'indice tedesco Zew a novembre si è attestato a -24,1 punti a novembre contro quota -24,7 punti di ottobre. Il mercato si attendeva un dato pari a -26 punti."I dati relativi alla produzione industriale, alle vendite al dettaglio e al commercio estero in Germania puntano tutti verso un debole sviluppo dell'economia tedesca nel terzo trimestre. Ciò si riflette nel fatto che la valutazione della situazione attuale ha subito un declino", commenta Achim Wambach, presidente dell'istituto Zew, aggiungendo che "le aspettative dei partecipanti al sondaggio per i prossimi sei mesi non mostrano alcun miglioramento. Questo significa che, al momento, non si aspettano di vedere una rapida ripresa dello sviluppo attualmente debole dell'economia".