Germania: Zew cala a sorpresa a giugno, ma prospettive economia rimangono favorevoli

13 giugno 2017

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di giugno l’indice tedesco Zew è scivolato a 18,6 punti contro i precedenti 20,6 punti, mancando le attese degli analisti pari a 21,6 punti. Nonostante questo lieve calo, le prospettive di crescita dell'economia tedesca rimangono piuttosto positive nei prossimi mesi. "Le prospettive per l'economia tedesca rimangono favorevoli, non solo in scia alla crescita positiva del Pil nell'Unione europea nel primo trimestre del 2017 - ha dichiarato Achim Wambach, presidente dell'istituto Zew -. Il 70,8% degli esperti del mercato finanziario si attende che la situazione rimanga favorevole (mantenendosi sui livelli attuali), e il 23,9% vede persino un miglioramento nei prossimi sei mesi".