Germania: Pil decelera ma su base annua è record in tre anni. Merkel tranquilla in vista elezioni

16 agosto 2017

Decelerazione del Pil tedesco nel corso del secondo trimestre. Stando a quanto reso noto da Destatis, nei tre mesi terminati a giugno, il prodotto interno lordo è salito su base trimestrale dello 0,6%, meno del +0,7% atteso dal consensus e anche del +0,7% del primo trimestre dell'anno.Tuttavia, su base annua il trend è stato il migliore dal 2014. Rispetto al secondo trimestre di tre anni fa, la crescita è stata infatti del 2,1%, grazie all'aumento della domanda interna e alla componente degli investimenti. In difficoltà invece il commercio, dopo che a giugno le esportazioni tedesche hanno sofferto il mese peggiore in quasi due anni.In ogni caso, si tratta della 12esima crescita consecutiva del Pil della Germania su base trimestrale, in un contesto in cui la disoccupazione è al minimo dalla Riunificazione: un fattore, questo, che per ora tranquillizza la cancelliera tedesca Angela Merkel, in vista delle elezioni federali di fine settembre.