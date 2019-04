Germania: Bundesbank vede crescita moderata nel primo trimestre 2019

Alessandra Caparello 15 aprile 2019 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

L'economia tedesca è cresciuta moderatamente nel primo trimestre del 2019. Lo afferma la Banca centrale tedesca, la Bundesbank, nella sua relazione mensile. Dopo aver evitato per un soffio la recessione, segnando dopo il -0,2% del terzo trimestre una crescita zero per il 2018, la prima economia della zona euro un portavoce del governo afferma di non vedere alcuna necessità di un programma di stimolo economico.