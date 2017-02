Germania: BundesBank, crescita economica in accelerazione nel primo trimestre ‘17

Luca Fiore 20 febbraio 2017 - 12:30

Nel corso del primo trimestre è attesa un’accelerazione della crescita tedesca. È quanto stima la BundesBank nel suo bollettino mensile. La view, in particolare, scaturisce dall’andamento dei nuovi ordini acquisiti dalle industrie.



Indicazioni positive arrivano anche “dalle aspettative ottimistiche sull’andamento delle esportazioni” che spingeranno “gli investimenti in macchinari ed attrezzature”.



Per quanto riguarda le finanze pubbliche, nel 2016 la Germania ha fatto registrare il terzo surplus di bilancio consecutivo (+0,6% del PIL stando ai dati preliminari) e per l’anno corrente “è atteso un avanzo simile”. Questo anche grazie ai ridotti oneri sul debito, passati dal 4,25% del 2007 al recente 2%.