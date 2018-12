Germania: Annegret Kramp-Karrenbauer è la nuova leader della CDU

Alessandra Caparello 7 dicembre 2018 - 17:45

Dopo 18 anni di regno Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer è stata eletta oggi dal congresso del partito la nuova presidente della Cdu tedesca.Delfina della cancelliera, soprannominata mini-Merkel, AKK come viene chiamata, ha ottenuto 517 voti a favore contro i 482 andati all’altro favorito, Friederich Merz. "Abbiamo tutti insieme un obiettivo: vogliamo che la Cdu sia un forte partito popolare del centro, e che sia in grado di garantire la giusta offerta per il futuro del nostro Paese" questi alcuni passaggi del discorso della AKK.