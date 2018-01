Fmi, Lagarde: surplus commerciale tedesco non giustificato. Sì Qe Bce, ma non può durare per sempre

Laura Naka Antonelli 19 gennaio 2018 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

L'attuale livello del surplus commerciale della Germania non è giustificato. E' il monito arrivato da Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale.Lagarde ha aggiunto che sosterrà la politica monetaria accomodante della Bce, fino a quando il target di inflazione non sarà raggiunto.Allo stesso tempo, ha detto, tali misure (incluse nel piano di Quantitative easing e anche nella politica dei tassi negativi) non potranno "durare per sempre".