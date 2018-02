Eurozona: resta forte slancio economia nonostante consolidamento alcuni dati. Inflazione delude (analisti)

Daniela La Cava 26 febbraio 2018 - 09:56

Nell'Eurozona "in settimana diverse statistiche hanno consolidato, riducendo dai precedenti valori massimi ma restando comunque elevate". A dirlo Marco Vailati, responsabile ricerca e investimenti di Cassa Lombarda, commentando i dati della scorsa settimana, tra cui il surplus delle partite correnti che si è moderatamente ridotto, come la crescita della produzione edile, le aspettative degli operatori finanziari e i Pmi, che prolungano comunque la lunga serie di mesi consecutivi in area espansiva. "Nonostante la decelerazione di febbraio - prosegue Vailati - la media dei Pmi del primo bimestre 2018 è superiore a quella dell’ultimo trimestre 2017, anno con la crescita maggiore dal 2011, a conferma dell’elevato slancio dell’economia dell'eurozona". Sebbene la forza del ciclo, i dati finali dell’inflazione restano deludenti e lontani dagli obiettivi della Bce, con il dato base che conferma l’anticipazione ma quello globale ridotto per un minor contributo dell’energia.