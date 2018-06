Eurozona: Coeuré (Bce), utile l'idea franco-tedesca di creare un budget comune (Le Figaro)

Valeria Panigada 26 giugno 2018 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

Benoît Coeuré, membro del consiglio della Banca centrale europea (Bce), giudica utile l'idea franco-tedesca di creare un budget comune per l'Eurozona. A margine del vertice europei della scorsa settimana a Bruxelles, Emmanuel macro e Angela Merkel si sono accordati per creare un budget comune dell'Eurozona a partire dal 2021 per un ammontare che deve essere definito con gli altri paesi membri. Questo accordo "è un contributo importante per la riforma della zona euro - ha detto Coeuré in una intervista al quotidiano francese Le Figaro - Un budget della zona euro è una idea utile". Oltre a rappresentare un simbolo politico importante, questo budget potrebbe servire, secondo il membro della Bce, ad accelerare la convergenza tra gli Stati membri o aiutare un paese finito in recessione ma con i conti in ordine