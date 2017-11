Eurogruppo: i candidati alla successione di Dijsselbloem

Alessandro Piu 6 novembre 2017 - 16:53

MILANO (Finanza.com)

Alvia oggi, nell'Eurogruppo, la corsa per la successione al presidente Jeroen Dijsselbloem, il cui mandato scade a metà gennaio 2018. La procedura per presentare le candidature, che dovrebbe aprirsi a metà novembre, viene oggi illustrata dallo stesso presidente. Dijsselbloem non potrà correre in quanto non più al governo in Olanda con il Partito laburista, sconfitto alle ultime elezioni. Tra i candidati il lussemburghese Pierre Gramegna, in pole position con il sostegno della Germania, il francese Bruno Le Maire, lo slovacco Peter Kazimir, il maltese Edward Scicluna, il portoghese Mario Centeno e il belga Johan Van Overtveldt. La mancanza di candidati italiani, tra i quali una figura del calibro di Pier Carlo Padoan, attuale ministro delle Finanze sarebbe considerata di alto profilo, è legata all'incertezza delle elezioni che si terranno nel Belpaese in primavera.