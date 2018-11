E.On costruirà in Svezia uno dei maggiori parchi eolici d'Europa

Valeria Panigada 16 novembre 2018 - 15:06

E.On costruirà uno dei maggiori parchi eolici in Europa, rafforzando la propria posizione nel settore delle energie rinnovabili. Il gruppo tedesco investirà insieme a Credit Suisse Energy Infrastructure Partners in un progetto di energia eolica da 500 milioni di euro in Svezia. Il progetto, di cui E.On verrà a detenere il 20%, dovrebbe partire già nel 2018 per essere completato verso la fine del 2021. Installato nella regione del Västernorrland, nella zona centrale del paese, il parco eolico conterà 114 turbine che saranno prodotte dalla tedesca Nordex.