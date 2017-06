Dieselgate: autorità tedesche estendono inchiesta su Audi per frode (Afp)

Valeria Panigada 2 giugno 2017 - 16:24

MILANO (Finanza.com)

Le autorità tedesche hanno allargato l'inchiesta per frode contro Audi nell'ambito dello scandalo Dieselgate, ossia sui motori diesel truccati per falsificare le emissioni inquinanti. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dell'agenzia Afp, la giustizia tedesca avrebbe esteso le indagini, oltre che negli Stati Uniti, anche in Germania e nel resto d'Europa. Già ieri la casa automobilistica del gruppo Volkswagen aveva annunciato un richiamo di 24mila veicoli diesel in Europa, di cui 14mila in Germania, prodotti tra il 2010 e il 2013.