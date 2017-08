Dieselgate: Svizzera sospende immatricolazioni della Porsche Cayenne

Valeria Panigada 18 agosto 2017 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

LaPorsche Cayenne con motore diesel non potrà essere più immatricolata in Svizzera. Lo ha annunciato L'ufficio federale stradale Ofrou, dopo aver riscontrato anomalie nelle emissioni. Il mese scorso, il ministero dei Trasporti tedesco aveva ordinato il richiamo di circa 22mila Porsche Cayenne e Macan diesel dopo aver scoperto un sistema per ridurre al minimo il livello delle loro emissioni inquinanti. I modelli già immatricolati del marchio di lusso del gruppo Volkswagen potranno invece continuare a circolare, ma dovranno essere messe a norma.