Deutsche Boerse: Standard Ethics conferma il rating "EE-"

8 maggio 2019

Standard Ethics conferma il rating "EE-" a Deutsche Boerse. "Non sono stati osservati cambiamenti rilevanti", si legge nel rapporto dell'agenzia che spiega come le politiche di sostenibilità della società si basano su alcune linee guida e obiettivi internazionali, come gli SDGs delle Nazioni Unite; ma al tempo stesso il Codice Etico di Deutsche Boerse è ancora privo di formali riferimenti a documenti fondamentali, come la Dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite.Data la natura internazionale delle attività della società, secondo la view di Standard Ethics sarebbe auspicabile una composizione quali-quantitativa del cda che tenga conto del pluralismo di nazionalità, maggiore indipendenza e parità di genere.