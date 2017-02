Deutsche Boerse-Lse: in vendita Lch Clearnet per ottenere via libera a fusione

Valeria Panigada 7 febbraio 2017 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

Gli operatori di Borsa Deutsche Boerse e London Stock Exchange (Lse) hanno ufficialmente proposto oggi la vendita di Lch Clearnet per tentare di ottenere il via libera alla loro fusione da parte della Commissione europea. La vendita della controllata francese della Lse non è una sorpresa, in quanto era già stata preannunciata a inizio gennaio. Se la fusione tra i due operatori che controllano le Borse di Francoforte e di Londra, il cui progetto risale a febbraio 2016, dovesse andare a buon fine, Lch Clearnet dovrebbe essere venduta a circa 510 milioni di euro all'operatore concorrente Euronext.