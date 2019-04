Deutsche Bank: utili netti di 201 milioni di euro in I trim, +67% su base annua

Laura Naka Antonelli 26 aprile 2019 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

Deutsche Bank ha reso noto di aver concluso il primo trimestre del 2019 con 201 milioni di euro di utili netti, in rialzo del 67% su base annua. Il risultato è decisamente migliore dei 29 milioni di euro stimati da Reuters.La comunicazione degli utili è arrivata all'indomani della notizia dello stop alle trattative di Deutsche Bank con Commerzbank, per dare vita a quel campione bancario nazionale che inizialmente il governo tedesco aveva promosso. E invece, il matrimonio non si farà.Da segnalare che entrambi i titoli Deutsche Bank e Commerzbank sono in calo di oltre -35% negli ultimi 12 mesi di contrattazioni e di oltre -80% se si considera l'ultimo decennio.Tornando agli utili di Deutsche Bank, i profitti al lordo delle tasse si sono attestati nel primo trimestre a 290 milioni di euro, meglio delle attese del consensus, ma al di sotto dei 432 milioni di euro riportati nel primo trimestre dell'anno precedente.Il common equity tier-1 ratio, che indica la solidità patrimoniale di una banca, si è attestata al 13,7% alla fine del primo trimestre.Il fatturato è sceso del 9%. La banca si è detta comunque fiduciosa sulla possibilità di centrare il target sui costi adjusted per il 2019 di 21,8 miliardi di euro.