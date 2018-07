Deutsche Bank: tornano voci di interesse da parte di altre banche, titolo in evidenza

Valeria Panigada 6 luglio 2018 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

Deutsche Bank in evidenza sulla Borsa di Francoforte. Il titolo della banca tedesca avanza del 2,6% a 9,78 euro, dopo il aver toccato questa mattina un massimo a 10,12 euro con un balzo del 6 per cento. A scatenare gli acquisti sono state alcune indiscrezioni di stampa raccolte dal magazine WirtschaftsWoche, che hanno rilanciato l'ipotesi di un possibile interesse su Deutsche Bank. In particolare, il colosso americano JP Morgan starebbe considerando la possibilità di acquistare una quota. L'indiscrezione sarebbe però stata smentita dalla stessa JP Morgan, secondo il Wall Street Journal.