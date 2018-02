Deutsche Bank soffre perdita di $2,75 miliardi in IV trimestre, pesano oneri riforma fiscale Trump,

Laura Naka Antonelli 2 febbraio 2018 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

Brutte notizie per il colosso bancario tedesco Deutsche Bank, che ha riportato nel quarto trimestre del 2017 una perdita netta di 2,2 miliardi di euro, decisamente peggio del rosso di 1,25 miliardi di euro atteso dal consensus di Reuters.Nell'intero anno, Deutsche Bank è stata colpita da una perdita di 497 milioni di euro, anche in questo caso peggio delle stime, che erano di un rosso da 290 milioni di euro.E' stata la terza perdita consecutiva su base annua per Deutsche Bank, che ha sofferto l'impatto della flessione nell'investment banking così come gli oneri legati alla riforma fiscale Trump.