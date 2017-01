Deutsche Bank si conferma nel Bloomberg Financial Services Gender-Equality

Luca Fiore 24 gennaio 2017 - 18:55

MILANO (Finanza.com)

Deutsche Bank, per il secondo anno consecutivo, è stata nominata all’interno della classifica 2017 stilata da Bloomberg per i Financial Services Gender-Equality (BFGEI).



“L’indice Bloomberg 2017 individua 52 aziende per il loro forte impegno nella parità di genere e si basa sulla valutazione delle loro statistiche di genere, delle policy per i dipendenti, dei prodotti offerti, così come sul supporto e il coinvolgimento della comunità esterna”, riporta la nota di presentazione dello studio.



Nel 2011 la banca ha firmato una dichiarazione volontaria per incrementare la proporzione di donne manager entro la fine del 2018. Nel 2015 la percentuale di donne ai livelli Managing Director e Director era pari al 20,5% contro il 17,1% del 2011.



Oggi Deutsche Bank conta due donne tra i suoi Senior Executive del Consiglio di Gestione, Sylvie Matherat, Chief Regulatory Officer, e Kim Hammonds, Chief Operating Officer.