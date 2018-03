Deutsche Bank: ritardi nei piani per tagliare i costi nel 2018

Laura Naka Antonelli 16 marzo 2018 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

Deutsche Bank ha avvertito oggi che il taglio dei costi previsto per il 2018 potrebbe slittare. In occasione della pubblicazione del rapporto annuale del 2017, il colosso bancario tedesco ha affermato che "non prevediamo che i risparmi sui costi pianificati per un valore di 900 milioni di euro avverranno nel 2018". E' quanto riporta la Cnbc.