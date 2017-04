Deutsche Bank: nel I trimestre utile netto balza in avanti del 143%

Valeria Panigada 27 aprile 2017 - 08:57

MILANO (Finanza.com)

Balzo dell'utile trimestrale per Deutsche Bank. La prima banca tedesca ha riportato nei primi tre mesi dell'anno un utile netto di 575 milioni di euro, in rialzo del 143% rispetto allo stesso periodo del 2016 e sopra le stime degli analisti ferme a 522 milioni. A sostenere il risultato il calo delle spese legali, scese a 3,2 miliardi nel primo trimestre, e la ripresa del trading. In miglioramento anche la struttura di capitale con il core Tier 1 che è passato dal 10,7% al 14,1% rafforzato dall'aumento di capitale da 8,5 miliardi.