Deutsche Bank: nel 2018 colosso tedesco torna in redditività per prima volta dal 2014

Laura Naka Antonelli 1 febbraio 2019 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

Il colosso bancario tedesco Deutsche Bank ha reso noto di essere tornato a fare profitti, su base netta, per il primo anno dal 2014, dunque in cinque anni circa. Nel 2018 la banca ha riportato utili per 341 milioni di euro. Il risultato si è confermato tuttavia inferiore alle attese, con gli analisti di Reuters che avevano previsto profitti per 461 milioni di euro. Nel quarto trimestre del 2018, Deutsche Bank ha sofferto una perdita di 409 milioni di euro, che si è confermata anche in questo caso peggiore delle previsioni.Su base netta, il fatturato si è attestato per l'intero 2018 a 25 miliardi e a 5,5 miliardi nell'ultimo trimestre dell'anno, disattendendo lievemente le attese di Reuters. Il Common Equity Tier-1 ratio, parametro attentamente monitorato per valutare la solidità patrimoniale delle banche dell'Eurozona, è sceso nel 2018 al 13,6%, rispetto al 14% della fine del 2017.Così il numero uno del colosso, il ceo Christian Sewing:"Il nostro ritorno alla redditività dimostra che Deutsche Bank è sulla giusta strada. Ora, la nostra priorità è fare il prossimo passo. Per il 2019 tendiamo non solo a risparmiare sui costi ma anche a fare investimenti focalizzati sulla crescita. Intendiamo far crescere la redditività in modo notevole nell'anno in corso e oltre".