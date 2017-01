Deutsche Bank: in arrivo l’IPO della divisione asset management?

Luca Fiore 25 gennaio 2017 - 11:58

MILANO (Finanza.com)

Segno più sul listino tedesco per Deutsche Bank in scia dell’indiscrezione relativa la possibile quotazione della divisione asset management. Stando alle prime stime, la capitalizzazione di mercato si aggirerebbe in quota 6 miliardi di euro. A Francoforte il titolo DBK sale del 3,3% e passa di mano a 18,95 euro.