Deutsche Bank festeggia in Borsa l'accordo con autorità Usa sui subprime

Valeria Panigada 23 dicembre 2016 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

Deciso rialzo del titolo Deutsche Bank oggi sulla Borsa di Francoforte in scia all'accordo raggiunto con le autorità americane per chiudere l'inchiesta sui mutui subprime. In una seduta fiacca, l'azione della banca tedesca segna un rialzo di 3 punti percentuali. Deutsche Bank ha concluso un accordo con il dipartimento di giustizia Usa per chiudere, in cambio del pagamento di una multa da 7,2 miliardi di dollari (pari a 6,9 miliardi di euro), il contenzioso sulla vendita dei mutui subprime tra il 2005 e il 2007. Il rischio era che la multa fosse ben superiore intorno ai 13 miliardi.