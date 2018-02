Deutsche Bank conferma progetto Ipo per Dws

Daniela La Cava 26 febbraio 2018 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

Deutsche Bank ha confermato che intende procedere con la quotazione in Borsa di Dws, divisione di asset-management. In una nota la banca tedesca ha precisato che la quotazione di Dws, prevista sulla Borsa di Francoforte, "avverrà nella prima finestra possibile, soggetta alle condizioni di mercato". L'operazione consiste nella cessione sul mercato di azioni esistenti detenute indirettamente da Deutsche Bank. Dws gestisce aseet per circa 700 miliardi di euro ed è presente in 22 Paesi.