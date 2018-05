Deutsche Bank accelera al ribasso dopo profit warning, -3,5%. AD Sewing: risultati II trim. rifletteranno sfide fatturato

Laura Naka Antonelli 24 maggio 2018 - 14:53

Il titolo Deutsche Bank accelera al ribasso alla borsa di Francoforte, cedendo -3,5% circa, rimanendo attorno a quota 10 euro. Nel corso dell'assemblea annuale degli azionisti, l'AD Christian Sewing avverte che i risultati del secondo trimestre rifletteranno "un contesto che, in termini di fatturato, rimane sfidante", soprattutto per quanto concerne l'investment bank.Non vengono fornite tuttavia cifre, e le quotazioni di DB si avvicinano ai minimi storici testati durante la forte crisi del settembre del 2016.La banca conferma quanto riportato dalla stampa in precedenza, ovvero un piano per tagliare la forza lavoro a un livello "ben inferiore alle 90.000 unità", rispetto alle precedenti 97.000 unità.I tagli, che includono anche il licenziamento di una percentuale pari ad almeno il 25% della divisione di equity sales and trading, implicano una riduzione del 10%, quantificata in 100 milioni di euro, dell'esposizione di Deutsche Bank verso le attività di investment banking, e il sostenimento di un onere straordinario per 800 milioni di euro.