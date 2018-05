Deutsche Bank: Fed definisce problematiche le sue attività Usa (Wsj)

Titta Ferraro 31 maggio 2018 - 17:02

MILANO (Finanza.com)

Giovedì difficile a Francoforte per il titolo Deutsche Bank che cede quasi l'8% condizionando l'umore del Dax (-1,56%). A pesare sono le indiscrezioni circa la presa di posizione della Federal Reserve che avrebbe definito "problematiche" le condizioni delle attività americane di Deutsche Bank. A riportarlo è il Wall Street Journal. La mossa, avvenuta in segreto circa un anno fa, avrebbe spinto l'istituto tedesco a ridurre l'assunzione di rischi in aree come il trading e la concessione dei prestiti e ogni decisione su sulle assunzioni e licenziamenti di top manager negli Usa sarebbe al vaglio della Fed.