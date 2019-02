Daimler: vendite record nel 2018, ma utili in calo

simone borghi 6 febbraio 2019 - 11:36

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Daimler e i suoi vari marchi (Mercedes Benz Car, Smart, Daimler Truck e Mercedes Benz Vans) hanno immatricolato 3,352 milioni di veicoli nel 2018, in crescita del 2% rispetto all’anno precedente. Nonostante il record di vendite, con un fatturato complessivo che è salito a 167,4 miliardi (+2%), i restanti aggregati economico-finanziari sono invece in calo.Nel dettaglio, l'Ebit è sceso a 11,1 miliardi di euro (-22%), per vari fattori, tra cui i forti investimenti per l'auto elettrica, l'impatto delle norme WLTP sulle emissioni e la competizione sui prezzi. Diminuisce anche l'utile netto, pari a 7,6 miliardi e in calo del 29% rispetto ai 10,6 del 2017. Per contro la liquidità è salita da 2 a 2,9 miliardi di euro, con un incremento del 45%.Dieter Zetsche, presidente e ceo del gruppo, ha anticipato che alla assemblea degli azionisti del 22 maggio verrà proposto un dividendo di 3,25 euro, il secondo più alto nella storia di Daimler.A Francoforte il titolo segna un calo del 2,5% a 51,53 euro, sottoperformando il Dax che arretra solo dello 0,4%.