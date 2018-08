Daimler, sospese attività in Iran dopo sanzioni Usa (Bloomberg)

Valeria Panigada 7 agosto 2018 - 14:39

Daimler avrebbe deciso di sospendere le sue attività in Iran dopo l'entrata in vigore delle sanzioni Usa. Lo ha riportato Bloomberg, citando un documento interno alla casa automobilistica tedesca. Secondo l'indiscrezione, il progetto di espansione di Daimler, che comprendeva la produzione e la vendita di camion Mercedes-Benz nel paese mediorientale, non è stato avviato e la casa tedesca ha rilevato che l'economia e il mercato automobilistico in Iran sono stati "significativamente più deboli del previsto". Daimler avrebbe comunque fatto sapere che seguirà da vicino gli sviluppi, "specialmente in relazione al futuro dell'accordo nucleare".