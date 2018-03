Daimler rileverà 25% di car2go da Europcar

Daniela La Cava 1 marzo 2018 - 08:52

La tedesca Daimler ha annunciato che rileverà dal gruppo Europcar la partecipazione pari al 25% nella società di car sharing car2go Europe. Dopo l'operazione, soggetta al via libera delle autorità competenti, Daimler avrà il 100% della società di car sharing. Car2go è nata nel 2012 come joint venture tra il gruppo automobilistico tedesco ed Europcar. Inizialmente Daimler possedeva una quota del 75% ed Europcar del 25 per cento. Oggi, car2go è presente in Europa, Nord America e Cina, e con oltre 3 milioni di utilizzatori. "Ringrazio Europcar che ha sostenuto l'espansione di car2go in tutta Europa. Abbiamo trasformato il car sharing da una tendenza ad uno stile di vita e abbiamo creato una mobility community", ha dichiarato Olivier Reppert, ceo del gruppo car2go.