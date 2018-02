Daimler e Baic investono 1,5 mld di euro in stabilimento Mercedes-Benz in Cina

Daniela La Cava 26 febbraio 2018 - 11:15

La tedesca Daimler e la cinese Baic investiranno (tramite la loro joint venture Beijing Benz Automotive) 1,5 miliardi di euro in una fabbrica di veicoli Mercedes-Benz in Cina. Lo rende noto Daimler in un comunicato precisando l’investimento è stato deciso "in scia alla domanda di mercato attesa in Cina". Intanto, nei giorni scorsi il gruppo automobilistico tedesco ha confermato che l'imprenditore Li Shufu a capo del gruppo Geely ha acquistato il 9,69% del capitale del gruppo.