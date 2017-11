Da Berlino pressing degli economisti sulla politica monetaria Bce

Alessandro Piu 8 novembre 2017 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio degli esperti economici tedeschi, organismo formato da cinque accademici con il compito di consigliare i responsabili politici di Berlino sulle questioni economiche, ha pubblicato il suo rapporto annuale 2017/2018. Nel documento gli economisti si esprimono a favore di un cambiamento della politica monetaria della Banca centrale europea.“La recente estensione del programma di acquisto asset della Bce – si legge nel documento – incrementerà ulteriormente il livello di espansione della politica monetaria. Considerati i più alti tassi di crescita e inflazione e l’accresciuto rischio per la stabilità finanziaria, la Bce dovrebbe pubblicare una strategia per la normalizzazione della politica monetaria e terminare il programma di acquisto asset prima di quanto previsto. Inoltre dovrebbe migliorare la comunicazione della forward guidance per semplificare la formazione di aspettative nei partecipanti al mercato e incrementare l’efficacia delle sue politiche economiche”.