DWS (Deutsche Bank) guida classifica raccolta ETF in Europa da inizio 2018

Titta Ferraro 15 giugno 2018 - 15:53

MILANO (Finanza.com)

DWS, la costola di asset management del gruppo Deutsche Bank, risulta prima nella raccolta degli ETF in Europa nei primi cinque mesi del 2018. Secondo i dati forniti da ETFGI, società indipendente specializzata nell’analisi del settore, nei primi cinque mesi dell'anno gli Xtrackers DWS, comprensivi sia di ETF (Exchange Traded Funds) che di ETC (Exchange Traded Commodities), hanno riportato afflussi netti positivi pari a 6,4 miliardi di dollari, seguiti dagli ETF UBS (USD 6,2 miliardi) e dagli ETF iShares (USD 4,3 miliardi).La raccolta degli ETF ed ETC Xtrackers rappresenta il 20% degli afflussi aggregati verso gli ETP registrati da inizio anno sul mercato europeo. In termini di patrimonio gestito (AuM), gli Xtrackers detengono una quota dell’11% del mercato degli ETP in Europa. Xtrackers occupa il secondo posto in Europa per AUM.“La posizione di leader di mercato guadagnata dagli Xtrackers nel 2018 è un’importante conferma della qualità dei nostri prodotti passivi”, ha affermato Thorsten Michalik, membro del Management Board di DWS e Co-Head del Global Coverage Group dell’asset manager tedesco.A Francoforte il titolo DWS, quotato dallo scorso marzo, segna un progresso dello 0,3% a 28.30 euro.