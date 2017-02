Commerzbank: utile scende del 5,2%, pesano accantonamenti per sofferenze su crediti

Alessio Trappolini 9 febbraio 2017 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

Commerzbank debole a Francoforte, in rosso di oltre il 2,8% a 7,515 euro segnando uno fra peggiori andamento all’interno del principale listino azionario tedesco. La seconda banca tedesca ha annunciato i risultati del quarto trimestre 2016 con conti che hanno messo in luce un calo del 5,2% dell’utile netto, sceso a 183 milioni di euro.



Il dato è stato comunque migliore rispetto alle stime degli analisti, ferme a 170,3 milioni di euro. Commerzbank ha spiegato che “il dato riflette l’aumento degli accantonamenti per far fronte alle sofferenze”, in particolar modo quelle provenienti dal settore del trasporto marittimo, cui l’istituto è particolarmente esposto.