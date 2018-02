Bundesbank, Thiele ricalca Weidmann: pronti a fine era tassi negativi lanciata da Bce

Laura Naka Antonelli 28 febbraio 2018 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

In un'intervista rilasciata al quotidiano tedesco NOZ, ricalcando praticamente quanto detto ieri da Jens Weidmann, Carl Ludwig Thiele, membro del board della Bundesbank di cui Weidmann è presidente, ha affermato che l'istituto si sta preparando alla fine dell'era dei tassi negativi, inaugurata dalla Bce di Mario Draghi.Ieri Weidmann, in pole position per prendere il posto di Draghi alla scadenza del mandato a fine 2019, ha affermato che un rialzo dei tassi da parte della Banca centrale nel 2019 non è completamente irrealistico.