Borse europee verso un avvio di 2018 positivo, attesa per Pmi e immatricolazioni auto

Titta Ferraro 2 gennaio 2018 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

Dovrebbero partire in positivo i listini europei nella prima seduta del nuovo anno. L'indice Dax è atteso partire in rialzo di circa 70 punti a ridosso di quota 12.950 punti. Il 2017 si è chiuso per l'indice teutonico con un progresso di oltre l'11%. Oggi focus sulle letture finali degli indici Pmi manifatturieri e i dati sulle immatricolazioni di auto di dicembre dei principali paesi dell'Europa. Sul valutario spicca il nuovo balzo dell'euro salito oltre quota 1,20 contro il dollaro.Piazza Affari, reduce da un'ultima settima d'anno difficile, deve fare i conti con il mercato ancora preoccupato per le prossime elezioni politiche del 4 marzo, con il timore di ingovernabilità che frena il listino milanese e ha comportato anche un allargamento dello spread Btp/Bund. Piazza Affari ha chiuso il 2017 con capitalizzazione di Borsa salita di oltre il 22% frutto anche di 32 Ipo che hanno raccolto oltre 5,4 miliardi di euro. Sul Ftse Mib i migliori titoli dello scorso anno sono stati Fca e Stm con rialzi nell'ordine del 70%.