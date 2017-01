Borse europee verso un avvio cauto in attesa del Pil Usa, focus su Ubs

Titta Ferraro 27 gennaio 2017 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Mercati europei verso un avvio di seduta leggermente sopra la parità con riflettori puntati alla stagione delle trimestrali e ai riscontri macro in arrivo nel pomeriggio dagli Stati Uniti. In primo piano la lettura preliminare del Pil relativo al quarto trimestre, atteso a +2,2% annualizzato dal +3,5% del trimestre precedente. Questa mattina indicazioni decisamente oltre le attese da Ubs che ha triplicato gli utili ante imposte nel quarto trimestre 2016 facendo meglio delle attese degli analisti.



In Italia le prime trimestrali hanno riservato ottimi riscontri da FCA, con ambiziosi target 2017 di riduzione del debito, e da STM che questa mattina ha incassato le promozioni da Credit Suisse e AlphaValue.