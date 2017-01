Borse europee si muovono in calo, male Ubs

Titta Ferraro 27 gennaio 2017 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Borse europee sotto la parità in avvio di giornata. A Parigi il cac 40 cede lo 0,19%, Il Dax scende dello 0,09% e l'Ibex 35 dello 0,26%. Male Ubs (-3%) nonostante la solida trimestrale con utile ante imposte triplicato e oltre le attese di mercato.

Riflettori puntati oggi sui riscontri macro in arrivo nel pomeriggio dagli Stati Uniti. In primo piano la lettura preliminare del Pil relativo al quarto trimestre, atteso a +2,2% annualizzato dal +3,5% del trimestre precedente.