Borse europee potrebbero tentare rimbalzo in avvio, focus su novità su trattative guerra commerciale

Daniela La Cava 4 gennaio 2019 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Potrebbero tentare il rimbalzo in avvio di contrattazioni i listini europei, mettendo cos da parte i decisi ribassi registrati da Wall Street che ha pagato caro l'annuncio di Apple relativo al taglio dell'outlook sulle vendite del primo trimestre dell'anno. Sui mercati internazionali sono per molti i temi da monitorare. Tra i principali i positivi dati giunti dalla Cina, con l'indice Pmi servizi Caixin che balza al record in sei mesi, ma soprattutto le novit sulle trattative commerciali dopo le parole del ministro del commercio della Cina, che ha annunciato che i prossimi 7-8 gennaio, sar tenuto un incontro vice ministeriale con gli Usa di Trump, per evitare l'escalation della guerra commerciale. Il tutto mentre oggi sono attesi i dati sul mercato del lavoro Usa di dicembre.Anche Piazza Affari potrebbe cominciare l'ultima seduta della settimana sopra la parit. Ieri la Borsa di Milano ha archiviato la seconda seduta del nuovo anno in territorio negativo, con l'indice Ftse Mib che ha ceduto lo 0,6% in area 18.210 punti (contenendo i ribassi rispetto alle altre Borse europee). A Milano i fari puntati restano sempre sul settore bancario in attesa di novit sul fronte di Banca Carige.